CMC’de President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli

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06/12/2022

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CMC’de President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 4 Aralık Pazar gün gerçekleşen ve CMC Golf Kulübü ve Golf Federasyonu Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak sponsorluğunda gerçekleşen, sezonun önemli turnuvalarından biri olan özel ödüllü President’s Putter Golf Turnuvasında 69 Net ile Gülay Garabli Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 72 Net ile Vincent Allen ikinci olurken, Rainer Lehmann da 73 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası, kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

06/12/2022 14:33
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