CMC’de President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyon’u Hasan Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda 7 Kasım Pazar gün gerçekleşen ve sezonun önemli turnuvalarından biri olan Presindent’s Putter Golf Turnuvası’nı 64 Net Skor ile Hasan Garabli kazandı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 66 Net ile ikinciliği Hasan İlkay alırken 67 Net ile Gülay Garabli üçüncü oldu.

CMC Golf Kulübü’ne geçmişte çok büyük hizmetleri olmuş olan merhum Onursal Başkan Steve Brady anısına gerçekleştirilen turnuva organizatör ve sponsoru Golf Federasyon’u ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak, turnuva sonrası yaptığı kısa konuşmada Steve Brady’nin yaptığı çalışmaların önemi ve kulübün bugün yaşıyor olmasındaki rolünden bahsetti ve O’na teşekür ve minnet duygularını belirtti ve sonrasında da kazananlara ödül ve kupaları takdim edildi.

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08/11/2021 18:31