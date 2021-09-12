CMC’de Yeşilyurt Open Golf Turnuva’sı Şampiyonu Paul James McManus...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 12 Eylül Pazar gün, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen ve yılın özel turnuvalardan biri olup CMC Golf Kulübü’nün Order of Merit (OOM) Sistemine dahil olan Yeşilyurt Open Golf Turnuvası’nda Şampiyon 37 Puan ile Paul James McManus oldu. Stableford formatında, Course Handicap üzerinden % 95 Handicap alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada 36 Puan ile Hasan İlkay ikinci olurken, Karl Crosby 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2021 16:46