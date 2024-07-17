CMIRS anket sonuçları: Muhalefet Partileri Hazırlık Yapmalı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), Haziran 2024 döneminde gerçekleştirdiği yüz yüze anket çalışmasının 3. bölümünü açıkladı. 500 katılımcıyla yapılan bu anket, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçmeyi amaçlayan düzenli çalışmanın bir parçası.

CTP'nin Oy Farkı Artıyor

CMIRS Direktörü Mine Yücel'in yorumuna göre, uzun süredir ülke yönetiminde ciddi zaafiyetlerin olduğunu belirten çalışmalar, son dönemde CTP'nin (Cumhuriyetçi Türk Partisi) oylarını artırdığını gösteriyor. Mart 2024 anketinde, CTP uzun bir aradan sonra birinci parti konumuna yükselmişti. Haziran 2024 anketi, CTP'nin oy farkını biraz daha artırdığını ancak farkın hala hata payı içinde olduğunu ortaya koydu. Mecliste ikiden fazla partinin yer alacağı da bu anketin önemli bulguları arasında.

Muhalefet Partileri Hazırlık Yapmalı

Yücel, ülkede mevcut yönetim zaafiyetine rağmen muhalefetin de seçmene yönelik hazırlıklarını yapması gerektiğine dikkat çekti. Muhalefet partilerinin yönetime geldiklerinde sorunları nasıl çözeceklerini seçmenlere iyi anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İlk Durum Tespiti

Anket çalışması, 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için de ilk durum tespitini içeriyor. Henüz adaylar belli olmasa da olası adaylar üzerinden yapılan anket, siyasi partilerin dağılımına paralel sonuçlar verdi. Katılımcılar, olası adaylar arasında birinci ve ikinci tercihlerini belirtmek suretiyle görüşlerini paylaştılar.

CMIRS anketleri, Kıbrıslı Türklerin siyasi ve sosyal algılarını düzenli olarak ölçerek, toplumun nabzını tutmaya devam ediyor. Sonuçlar, hem iktidar hem de muhalefet için önemli mesajlar içeriyor ve ülkenin siyasi geleceği hakkında ipuçları veriyor.