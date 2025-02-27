CNN Türk: İmralı açıklamasına ulaştık; Öcalan 'PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin anlamı kalmadığını' vurgulayacak

CNN Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın bugün yapması beklenen açıklamaya ulaştıklarını duyurarak, çağrıda "PKK'nın silahlı mücadeleyi sürdürmesinin anlamının kalmadığının" vurgulanacağını belirtti.

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesi ve bu koşulla "umut hakkı"ndan yararlanma çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Bu süreçte iktidar temsilcilerince "Öcalan'dan silahları koşulsuz bırakma çağrısı yapması" beklendiği ifade edilirken, DEM Parti kanadından da sürece olumlu yaklaşıldığı, Öcalan'ın olumlu mesajlar verdiği vurgulandı. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi. Son olarak DEM Parti heyetinin bugün 7 kişilik bir heyetle İmralı'ya 3. ziyaretini gerçekleştireceği, ziyaretin hemen ardından da kapsamlı bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İmralı'dan gelecek açıklamayla ilgili edindiği bildileri aktardı.

Canova, şunları söyledi:

"Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek, onlara kendi açıklamasını okuması da söz konusu olabilir. Bu 1 A4 sayfasına yazdığı açıklamada öncelikle PKK'nın kuruluşunu anlatması silahlı mücadele gerekçesinin anti demokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması vb. gibi nedenlere başlatıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu.

Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor.

Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. İmralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor."