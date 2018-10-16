CNN’den kan donduran iddia!
16/10/2018
CNN International'a konuşan Türk yetkilinin yaptıkları açıklamaya göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bedeni öldürüldükten sonra parçalara ayrıldı.
CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.
CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandırdı.
Associated Press de, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu.
Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi.