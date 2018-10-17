Cobalat Airlines uçuşlarını durdurdu

Güney Kıbrıs'ın en büyük havayolu Cobalt Airlines iflas etti. Şirket bu gece yarısından itibaren uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Hesaplarında sadece 15 milyon Euro bulunan şirket bu rakamı çalışanlarının maaşını ödemek için kullanması bekleniyor.

Rum Ulaştırma Bakanlığı Cobalt Airlines yolcularının iflastan etkilenmemesi için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Cobalt Airlines son uçuşunu bu gece Londra'dan Larnaka'ya yapacak.

Öte yandan Cobalt Airlines, Ocak 2015'te iflas eden Cyprus Airlines’in yerine geçmek için ciddi yatırımlar yapmıştı. Rum haber kaynakları Cobalt’ın iflasında bu yatırımların etkili olduğunu belirtiyor.

Cobalt Airlines 2018 yılında 23 noktaya uçuş yaptı.

Çeviri: HK Ajans