Çoban köpeği kuzunun süt annesi oldu

Bursa'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, kendi 7 yavrusunu emzirirken kuzuya da 'süt annelik' yapıyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk'un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Yavru kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, 'Kezban' ismini verdiği kuzuyu biberonla beslemeye başladı.

Bu sırada sürüdeki 'Sarı' isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti.

Sarı, hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yapmaya başladı.

"Kuzumuzun süt annesi de olmuş oldu"

Sezer Çubuk, durumu şöyle anlattı:

"Bu kuzu bizim Kezban kızımız, bir de Sarı köpeğimiz var. Kezban’ı zaten diğer koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca koyunların olduğu yere köpeği de getirdik. Bir baktık ki Kezban, köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabi. Bu normal bir şey değil. Yani kuzumuzun süt annesi de olmuş oldu. Kezban’ın şu an karnı doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve Kezban da anne olacak."

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18/04/2021 13:30