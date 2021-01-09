Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçitkale'de yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan olayda hayatını kaybeden Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu toprağa verildi..

Çobanoğlu ailesi Geçitkale'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'na defnedildi..

Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürmanve çok sayıda önemli isim katıldı. Cenazede aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

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09/01/2021 12:13