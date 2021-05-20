Çobanoğlu Ailesinin Acı Günü

Dr. Can Çobanoğlu'nun eşi Derya Harman Çobanoğlu yaşamını yitirdi.

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20/05/2021

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Çobanoğlu Ailesinin Acı Günü

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Kaldi Coffee Shop & Patisserie’nin işletmeciliğini yapan Derya Harman Çobanoğlu hayatını kaybetti. Çobanoğlu'nun zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu. Çobanoğlu'nun cenazesi yarın (Cuma) İsmail Safa Camisi’ nde sabah saat 10:00’da kılınacak cenaze namazına mütaakip Lefkoşa Mezarlığı’ na defnedilecek. Haber Kıbrıs ailesi olarak Çobanoğlu ailesine başsağlığı dileriz.

20/05/2021 14:27
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TAGS: Can Çobanoğlu, Derya Harman Çobanoğlu
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