“Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti”

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19/07/2022

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“Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, BRTK eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

Dün akşam beyin kanaması geçiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu naşkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

20 Haziran’da Bay-Pass ameliyatı sonrasında durumu iyiye giden Çobanoğlu, dün gece beyin kanaması geçirdi. Çobanoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, BRT’ye yaptığı açıklamada Çobanoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

19/07/2022 20:45
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TAGS: “Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti”
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