Cocu yanıtladı; istifa edecek mi?
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Cocu, golsüz berabere biten Başakşehir maçının ardından gelen 'istifa' sorularını yanıtladı
08/10/2018
Spor Toto Türkiye Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından isrifa sorularını yanıtladı.
Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı ile ilgili konuşmayı doğru bulmadığını belirten teknik adam, istifa edip etmeyeceğine ilikin soruları geçiştirdi.
Başakşehir maçının pozisyonlarını yorumlayan Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, Fenerbahçe’nin küme düşme hattının 1 puan üzerinde olması sonrasında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise “İstifa etmeyi düşünmüyorum” yanıtı verdi. (DHA)