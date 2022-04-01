Çocuğa cinsel istismar meselesinde zanlı teminata bağlandı

Gazimağusa’da 29.03.22 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, kız arkadaşının kaldığı ikametgahta, kız arkadaşının küçük yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İ.G, hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı ileride yargılanacağı davasında hazır olmasının sağlanması için teminat duruşmasına çıkarıldı.

Polis, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde mesele ile ilgili kamera görüntüleri yanında birçok ifade aldığına ve zanlı aleyhine şahadet temin edildiğine değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 25 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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01/04/2022 15:05