Çocuğa cinsel istismardan tutuklandı!

Haspolat’ta 8 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

KAMALI HABER

ÇOCUĞUN PANTOLONUNU İNDİRMİŞ

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi zanlı Y.Ç’nın çalışmakta olduğu Haspolat ağıllar bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlikte ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, konu çiftlik içerisinde bulunan koğuş içerisine götürerek çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandığını söyledi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde Polise intikal ettiğini aynı gün müşteki çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLI SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Y.Ç suçsuz olduğunu iddia etti. Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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18/01/2021 14:28