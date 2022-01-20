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Çocuğa şiddet meselesinde baba ve üvey anne tutuklandı

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20/01/2022

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Çocuğa şiddet meselesinde baba ve üvey anne tutuklandı

Çamlıbel’de 4 yaşındaki erkek çocuğuna uygulanan şiddetin kameraya alınmasıyla ilgili dün gözaltına alınan baba C.K. ve üvey anne S.K. bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkemede verdiği şahadette, 19 yaşındaki üvey annenin çocuğu darp ettiğini ve 27 yaşındaki babanın olayı kameraya aldığını söyledi.

Meselenin yeni başladığını anlatan polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını istedi. Mahkeme, zanlılar hakkında 1 gün tutukluluk emri verdi.

Öte yandan şiddete maruz kalan ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne verilen çocuğa büyükannesinin bakacağı öğrenildi.

20/01/2022 15:52
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TAGS: çamlıbel, çocuk, şiddet, üvey anne
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