Çocuğa tecavüz etmekle suçlanan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde Nisan 2021 tarihinde meydana gelen “16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “Vahim Zarar” ve “Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçları ile ilgili olarak tutuklanan 17 yaşındaki zanlı M.U hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat duruşmasına çıkarıldı. Müşteki ve sanığın yaşlarının küçük olmasından ötürü Lefkoşa’da Yargıç Temay Sağer’in huzurundaki oturum kapalı olarak gerçekleşti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren zanlının, müştekinin kızlık zarının yırtılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp cinsel tecavüzde bulunmak suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis olayın bilgilerine 14 Mayıs tarihinde geldiğini ve müşteki ayni gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup kızlık zarında yırtık olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer meselenin ciddiyetinin altını çizip, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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21/05/2021 14:10