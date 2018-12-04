Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk Koruma Sistemleri, konulu çalışma 15 Aralık'ta

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde, 15 Aralık’ta YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk Koruma Sistemleri” konulu çalışma gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanı Uzm. Psk. Refia Erosal yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte Türk Psikologlar Derneği’nden Uzm. Psk. Ebru Ergin’in çocuk istismarı konusunda, çocuklarla çalışan eğitimci, sağlık çalışanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve polislere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğini belirtti.

Çalışmanın amacının çocuk istismarı vakalarında çocuklarla birebir temas içerisinde bulunan meslek gruplarının çalışma şekilleri ve takip edilmesi gereken süreçlerinin incelenmesi olduğunu kaydeden Ergin, yapılacak çalışmanın iki oturumda gerçekleştirileceğini ifade etti.

İlk oturumdaki seminerin konuya ilgi duyan herkese açık, ikinci oturumdakinin ise sadece meslek gruplarına yönelik yapılacağını kaydeden Erosal, ikinci oturuma katılımın kontenjanla sınırlı olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin, 0548 820 25 25 ve 0533 883 23 32 numaralı telefonlardan kayıt için bilgi alabileceğini belirtti.



