Çocuğu fark et, hakkını koru!

SOS Çocukköyü Derneği, 30 yılı aşkın süredir çocuk hakları konusundaki çalışmalarını, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yürütüyor. Ülkemizdeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların düzenlenmesi ve uygulamaya alınması hususunda ilgili ve yetkilileri teşvik çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya üzerinde 138 ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdüren SOS Çocuk Köyleri ise, geçtiğimiz yıl savunuculuk ortaklarıyla çalışarak dünya çapında 1,5 milyondan fazla çocuğa, gence ve yetişkine destek verdi.

ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocukların haklarını düzenleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 20 Kasım 1989’da kabul etti. Sözleşme, ülkemizde 12 Mart 1996 yılında Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildi; yani Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca ülkemizde devlet ile beraber hepimiz sorumluyuz. Hükümetler, yetişkinler ve çocukların bu engellerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaları gerekiyor. Böylelikle çocuklar haklarından faydalanabilecek ve potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilecek.

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2009 ve 2015 yıllarında yayınladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarında çocukların; %40’ının 6 veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği, %38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı, %38,6’sının sağlıksız beslendiği, %33,4’ünün sağlık problemi yaşadığı, %21,9’unun cinsel istismara uğradığı ve %28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiği görüldü. SOS Çocukköyü Derneği uzmanları, bu sayısal verilerin günümüzde daha da artmış olma olasılığının korkutucu bir gerçek olduğunu belirtiyor.

ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK İHMALİ VEYA İSTİSMARI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen aşağıdaki kurumlara bilgi vermelidir. Kurumlar ihbarları anonim olarak da alır ve şüpheli olayın gerçek olup olmadığını farklı yöntemlerle değerlendirir. Unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir.

ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.

ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikâyette bulunulabilinir. http://www.polis.gov.ct.tr/

SOS Çocukköyü Derneği 225 70 17 veya 225 43 18 numaralı telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.

En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvuru yapılabilir – 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr