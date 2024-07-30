Türkiye'den önce KKTC'ye giden oradan Güney Kıbrıs'a kaçak yollarla girip iltica eden Türk vatandaşı Cihan Ayyıldız ve eşi Afgan uyruklu Martina M. bir yıldır yaşadıkları Güney Kıbrıs'ta anlaşmazlığa düşünce baba çocuğunu alarak yasadışı olarak KKTC'ye kaçırdı

Yasa dışı yollarla KKTC'ye girdiği tespit edilen Cihan Ayyıldız kuzeyde tutuklandı, 3 yaşındaki minik Emircan ise, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin gözetimine alınarak Çağlayan çocuk yuvasına yerleştirildi. Çocuk yaklaşık 2 aydır annesinden ayrı tutuluyor

Anne Martina, "Çocuğum anne sütünden başka bir şey yemiyor. İki aydır ondan uzağım. Sürekli ağlıyor, 'anne beni al' diyor. Çocuğumu istiyorum. Onsuz yaşayamam, kendimi yakarım" diyerek yardım talep ediyor.

Kaynak: Halkın Sesi