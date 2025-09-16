Çocuğunun ders notunu sistemden değiştiren şahıs tutuklandı

Üniversitenin bilişim sistemine erişerek çocuğunun notunu değiştirdiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da 3 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, A.D.(E-59), görevde bulunduğu sürede kendisine verilen şifre ile bir üniversitenin bilişim sistemine erişim sağlayarak, çocuğunun notunu değiştirdi.

Soruşturma kapsamında aranan şahıs, dün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.