Çocuğunun son nafakasını 80 bin tane bozuk parayı bahçeye dökerek ödedi

Virginia eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Avery Sanford, koronavirüs önlemleri nedeniyle derslerine evden devam ediyordu. Fakat geçen ay dersin ortasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Yıllardır görüşmediği babası, Sanford ve annesinin kaldığı evin bahçesine 80 bin adet bir sentlik (yaklaşık 7 bin TL) madeni para bıraktı.

Deep Run Lisesi'ndeki mezuniyetine günler kala yaşadığı olayı Sanford şöyle anlattı:

Daha yeni 18 yaşıma girmiştim. Dersin ortasındayken babamın geldiğini gördüm. Bir römork kiralamıştı. Aracı evin önüne çekti ve römorku kaldırıp tüm bozuk paraları çimenlerin önüne yığdı. O sırada annem dışarı çıkıp ‘Bahçeme ne döküyorsun?' diye sordu. Araçtakinin kim olduğunu anlamamıştı. Ancak babam 'çocuğun son nafakası' diye bağırınca annem onun kim olduğunu anladı.



Sanford, kız kardeşi ve annesi, birkaç arkadaşlarının da yardımıyla bozuk paraları bahçeden toplayarak ayrı bir yere kaldırdı.

Olaydan ötürü yaşadığı hayal kırıklığını anlatan lise öğrencisi, "Sadece annemi değil beni ve kız kardeşimi de utandırmaya çalışıyor; bu hareketi yapmadan önce bunları düşünmemiş olması üzücü" dedi.

Sanford ve annesi, bir müddet düşündükten sonra 800 dolarlık meblağı aile içi şiddet, cinsel istismar ve insan kaçakçılığından mustarip kişilere destek sağlayan Safe Harbor Shelter merkezine bağışlamaya karar verdi.

Merkezin yöneticisi Cathy Easter, "Böylesine olumsuz bir deneyimi olumlu bir şeye çevirmeyi başardılar. Yıkılmadılar ve bunu dönüştürmenin bir yolunu buldular" dedi.

Ailenin bağışından ve olayın yerel medyada çıkmasının ardından yardım kuruluşuna yapılan bağışlar 5 bin doları (yaklaşık 42 bin) buldu.





Independent Türkçe, Washington Post, WTVR

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11/06/2021 15:20