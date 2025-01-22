Çocuğunuzla bağınızı güçlendirecek 5 alışkanlık

FİZİKSEL TEMAS KURMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Çocuğunuzla bağınızı güçlendirmenin en temel yolu fiziksel temas kurmaktır. Çocuğunuza sarılmak, onun saçını okşamak, sırtını sıvazlamak; onunla derin bir sohbete başlamak için harika bir yol olabilir.

BİRLİKTE OYNAYIN

Oyun, çocuğunuzun kaygı ve stresini atmasına yardımcı olurken, sizinle olan bağını da güçlendirir. Bu sebeple günlük hayatınızda vakit buldukça çocuğunuza oyunlar kurun ya da onun oyunlarına dahil olun.

DİNLEYİN VE EMPATİ KURUN

Çocuğunuzu anlamanın en etkili yolu empati kurabilmektir. "Seni anlıyorum", "Gerçekten mi?" gibi ifadelerle onu dinlediğinizi hissettirin.

BİREBİR VAKİT GEÇİRİN

Her gün çocuğunuza en az 15 dakika vakit ayırın. Bu zaman diliminde onun seçtiği ya da birlikte kararlaştırdığınız aktiviteleri yapın. Bu anlar ilişkinizi değerli kılacaktır.

TAMAMEN ORADA OLUN

Çocuğunuzla geçirdiğiniz anlarda %100 orada olun. O an tüm dikkatinizi ona verin. Çünkü çocukluk dönemi hızlıca geçtiğinde paylaştığınız anılar ömür boyu sizinle kalacaktır.