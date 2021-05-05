Çocuğunuzun hastalığı alerji mi Covid-19 mu?

Belirtileri kış aylarında griple benzerlik gösteren Covid-19, şimdi de alerjiyle karıştırılıyor. Çocuklarda sık görülen burun akıntısı ve tıkanıklığı ailelere ‘Acaba Covid-19 mu' endişesi yaşatıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Alerjisi-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban iki hastalık arasındaki farkları şöyle sıraladı:

NASIL AYIRT EDİLİR?

Covid-19'un alerji ile ortak ve farklı özellikleri vardır. Öncelikle Covid-19'da yüksek ateş olabilir, alerjide olmaz. En önemli ayırıcı tanı kısmı budur. Covid-19'da çok ciddi bir boğaz ağrısı, yanması olabilir, alerjide boğaz yanması ve ağrısı beklenen bir belirti değildir. Alerjide şeffaf burun akıntısı görülür, Covid-19'da genellikle burun akıntısı olmaz. Ancak son zamanlarda farklı varyantlardan kaynaklı sadece burun tıkanıklığı şikayetiyle başvuran hastalar da görülebilir. En önemlisi Covid-19'lu hastalarda ciddi kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk gözlenir. Alerjide çok ciddi bir kas ağrısı olmaz. Covid-19 çocuklarda kusma, ishal gibi belirtilerle de görülebilir. Solunum alerjisi olan çocuklara ishal, kusma beklenmez. Covid-19 ve alerjilerin en önemli ayırıcı özellikleri bunlardır.

BU İLAÇLAR KULLANILMALI

Alerjik nezlede burnun serum fizyolojik ile temizlenmesi ve gerekiyorsa buruna spreyler şeklindeki alerji ilaçlarının kullanılması tercih edilir. Astım hastaları için de ağızdan spreylerin kullanılması önerilir. Antihistaminikler, sadece alerjik nezle veya göz nezlesi için kullanılmaktadır, astım için tedavi edici bir özelliği yoktur.

ÖNEMLİ UYARILAR

İçinde bulunduğumuz günler polen sezonu, özellikle çayır polenlerinin bolca salındığı dönem. Çayır polenleri sabahtan öğlene kadar çok yoğun salınmaktadır. Bu nedenle sabah uyandıktan sonra öğlene kadar camlar açılmamalıdır. Dışarı çıkarken Covid-19 için kullandığımız maskeler polenlerin de burnumuza girmesini engellediği için bir avantaj. Aynı zamanda siperli şapkalar takmak, göze ve yüze polenin çarpmasını engeller. Eve girildiğinde ise kıyafetlerin çıkarılmasını, çocukların en azından ellerini yüzünü yıkamalarını, ılık duş almalarını öneririz. Yine bu dönemde yeni biçilmiş veya ekilmiş çimenlerin olduğu, çayırların olduğu piknik alanlarına, oyun alanlarına gitmemelerini önerebiliriz. Bu önlemler yeterli olmuyorsa ailelerin doktorlarına ulaşmalarını istiyoruz. Serum fizyolojiklerle özellikle öneriyoruz. Bunlar da yeterli olmuyor ise tabii ki doktorlarının önerdiği ilaçları kısa süreli, polen sezonu boyunca kullanmaları uygun olacaktır.

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05/05/2021 15:48