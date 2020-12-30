Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlamak için 8 ipucu

Çocuklar genelde sebze yemeyi reddeder ve ebeveynlerde bu konuda oldukça endişelidir. Çocuklara güçlü ve sağlıklı büyümeleri için ihtiyaç duydukları tüm vitaminler verilmeli. Bu konudaki tek engel bazı çocukların meyve ve sebze yememe konusunda çok ısrarcı olmalarıdır. Neyse ki çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak için bazı ipuçları vardır. Bunlardan bazıları çocuklarınızda işe yarayabilir.

Çocuğunuzu market alışverişine götürün

Çocukları kendi yemekleri için yiyecek seçmeye dahil edin. Bunun için çocuğunuzla birlikte market alışverişine gidin. Daha da iyi bir fikir olarak bahçenize ektiğiniz sebzeleri beraber toplayabilirsiniz. Çocuklar yiyeceklerini kendileri seçtiğinde, onu yeme olasılıkları da daha yüksek olacaktır.

Besleyici çeşniler kullanın

Çeşniler genellikle sağlıklı olarak düşünülmez, ancak bazıları fazla şeker içermediğinden tüketebilir. Yoğurdun içine veya yemeklerin içine koyduğunuz çeşniler, çocuğunuzun çeşitli sebzeleri de denemesini sağlayabilir. Sadece besleyici değil, lezzetli çeşnileri de tercih etmeniz burada önemlidir.

Yemeğe biraz şeker ekleyin

Çocukların çok sevdiği şekeri kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Örneğin, havuçları akçaağaç sosu ile kızartabilirsiniz. Elma gibi taze sıkılmış meyve sularını içmesini istiyorsanız da içerisine daha tatlı meyvelerden de ekleyin. Bu şekilde tatlı ihtiyacını da karşılayıp, sebze ve meyve yemeye alışacak.

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30/12/2020 13:57