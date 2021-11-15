Çocuk doktoru krizi sürüyor

Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde çocuk doktoru sorunu devam ediyor.

Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüse yakalanan çocukların bulunduğu bölümdeki hastalar uzun bir süre çocuk doktorunun gelmesini bekledi. Çocuk doktorunun ise sezeryan doğumuna olduğu ve ameliyat bitince Acil Durum Hastanesi’ne geldiği öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren kaydını yapan çocuk hastalar ve yakınları uzun süren bekleyişe isyan etti.

PCR testi pozitif çıkan çocukların yanı sıra testleri negatif çıkan aile fertlerinin de bulunduğu bölümde insanların yan yana beklemesi tepkilere neden oldu.

Görüntüleri paylaşan bir vatandaş, saatlerdir çocuk doktorunun gelmesini beklediklerine dikkat çekerek, yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler adeta salgına davetiye çıkarıyor.

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15/11/2021 13:57