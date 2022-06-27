Çocuk ekibinden gösteri 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki çocuk ekibi sezon boyunca yaptıkları çalışmalar sonunda geçtiğimiz Cumartesi küçük seyircileri için bir gösteri hazırladı.

Gösterinin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı yapmıştır. Sahne Amirliğini Mehmet Demir üstlenirken, gösterinin ışık tasarım ve uygulamasını Salih Kanatlı, ses-efekt uygulamasını Mehmet Eseri, afiş tasarımını ise katılımcı çocuklar yapmıştır.

İlkokul çağındaki çocukların rahatça izledikleri gösteri, Dev Pancar isimli çocuk masalından yola çıkılarak yaratıcı drama teknikleriyle katılımcı çocuklar tarafından oyunlaştırılmıştır.

Eğitmenleri Asu Demircioğlu ve seyircinin de dahil olduğu gösteri oyunlarla doluydu. Gösteri sonunda Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve egitmenleri Asu Demircioğlu çocuklara katılım sertifikası verdi.

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27/06/2022 13:49