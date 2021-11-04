Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva Sergisi Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve KKTC Orman Dairesinin işbirliğiyle gerçekleşen “Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” adlı sergisi, 2 Kasım Salı akşamı Girne’deki Art Rooms Galeri’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açıldı.

“Bir zeytin fidanı dik senin de bir kuş yuvan olsun” ve “Caretta Caretta Şenliği” kampanyaları çerçevesinde düzenlenmiş olan etkinlikler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı ‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ sergisi, 2 Kasım Salı akşamı Art Rooms Galeri’de düzenlenen kokteyl ile sanat ve hayırseverlerle buluştu.

Özsoy: “Yuvalar yangın sonrası ağaçlandırılan bölgelere asılacak”

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy gecede ilk sözü alarak serginin kuruluş amacını anlattı: “Bir zeytin fidanı dik, senin de bir kuş yuvan olsun kampanyası çerçevesinde düzenlenmiş olan etkinliklerin ürünü olan çalışmaların yer aldığı bu sergi, geleceğe daha temiz bir çevre bırakabilmek ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla oluşturuldu. Sergide 50 adet kuş yuvasının yanında, 1995 yangınında yanmış zeytin ağaçlarının gövdeleri de yer alıyor. Dileyen ziyaretçiler kuş yuvalarını satın alarak bağışta bulunabilecekler. Bağışta bulunan kişilere, üzerlerinde isimlerinin ve kuş yuvalarının konuşlandırılacağı yerlerin koordinatlarının bulunduğu birer sertifika verilecektir. Bu yuvalar, yangın sonrasında Orman Dairesi ve vakfımızın katkılarıyla ağaçlandırılan Ilgaz – Karaman ve Ciklos çevresindeki 61 dönümlük arazide yer alan ağaçlara ve geçtiğimiz sene yaşanan Kalkanlı – Tepebaşı yangın bölgesindeki ve Geçitköy Baraj Bölgesindeki ağaçlara asılacak.”

Özsoy konuşmasını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, projenin ve serginin gerçekleşmesini sağlayan ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın’a ve Vakıf Üyelerine teşekkür ederek sonlandırdı.

Vehbi: “Sanata olan etkinin pozitif olması için her alanda çaba vermekteyiz”

ARUCAD Rektörü Prof Dr. Asım Vehbi, “Üniversitemizin birincil misyonu sanatın her alanda desteklenmesidir. Bizim için sanata ve kültüre yapılan yatırımlar küçük veya büyük aynı derece anlamlıdır ve bu etki kolektif olarak değerlendirilmelidir. Çevre duyarlılığının da çocuklar ve onların yaratıcılıkları üzerindeki etkisi yadsınamazdır. Çevre kötüyse yaratıcı oluşum süreci de negatif etkilenir ve Üniversitemiz misyon olarak bu etkinin pozitif olması için her alanda çaba vermektedir. Çevre ve doğa bilincinin gelişmesinde farkındalık yaratacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Çevremiz de kültürümüzün bir parçasıdır ve sanattan kopuk düşünülmemelidir” ifadelerini kullandı.



Arkın: “On gün sonra değil, kuşlar yuvaları evleri olarak kullandığında sonlanacak”

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Vakıf Üyeleri tarafından, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a katkılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Plaket takdimi sırasında Erbil Arkın, “Sergi, on gün sonra değil, yuvalar ağaçlara asıldığında ve kuşlar onları evleri olarak benimsediğinde sona ermiş ve bir amaca hizmet etmiş olacaktır” dedi.

Tatar: “Bu projenin ve serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutlarım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde çevre ve iklim konuları, özellikle pandemi döneminden sonra hassasiyetle takip edilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta da bu konulara duyarlılık gösterilmesini, buradaki yaşamın ve yeşilin korunmasına önem verilmesini ve buna yönelik yapılan çalışmaları takdir ediyorum. Bu serginin de bu anlamda önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyor ve katlı koyanları tebrik etmek istiyorum. ARUCAD’ın kültürümüze verdiği önem, Kuzey Kıbrıs’ta çevrenin ve sanatın korunması ve sürdürülebilirliği için yaptıkları çalışmalar bizim için fevkalade anlamlıdır” ifadelerini kullandı. Tatar konuşmasını, Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve serginin oluşumuna katkı koyanlara teşekkür ederek sonlandırdı.

ARUCAD, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen ‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ adlı sergi, 12 Kasım 2021 tarihine kadar, Pazar günleri hariç, her gün 13.00-20.00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de ziyarete açık olacaktır.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 10:05