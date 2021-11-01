“Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” Sergisi Açılıyor

“Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” sergisi yarın açılacak.

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01/11/2021

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“Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” sergisi yarın açılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, serginin Arkın Group Art Rooms Galeri’de saat 18.30’da açılışının yapılacağı kaydedildi.

“Dünya Lösemili Çocuklar Haftası”nda aralarında “Onkoloji tedavisi” görmekte olan 2 ila 15 yaş arası çocukların da yer aldığı, çocuklar tarafından boyanmış ve yangın bölgelerine yerleştirilecek kuş yuvalarından oluşacak olan karma sergi, Arkın Group’un sponsorluğunda gerçekleşiyor.  

Sergide, “Bir zeytin fidanı dik senin de bir kuş yuvan olsun” ve “Caretta Caretta Şenliği” kampanyası çerçevesinde düzenlenmiş olan etkinlikler sonucu ortaya çıkan çalışmalar yer alıyor.

 

01/11/2021 15:35
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TAGS: Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva, sergi, haber,
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