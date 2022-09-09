Çocuk felcine karşı 3,3 milyon çocuk aşılanacak

Afganistan’da Taliban’ın 15 Ağustos’ta ülkeye hakim olmasının ardından ilk kez çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ev ev dolaşarak uygulanacak aşı kampanyasının Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) programı desteğiyle yapılacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, Afganistan’da daha önceki aşı kampanyalarından farklı nedenlerle mahrum kalan 3,3 milyon çocuğun bu kampanyadan yararlanacağı kaydedildi.

Taliban, önceki yıllarda, çocuk felci aşısının yapılmasına karşı çıkmıştı. Afganistan; Pakistan ve Nijerya ile birlikte dünyada çocuk felcinin henüz yok edilmediği üç ülkeden biri.

UNICEF’e göre, Taliban, kadın çalışanların söz konusu kampanyaya katılmasına izin verme ve ekiplerin güvenliğini sağlama sözü de verdi.

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09/09/2022 22:02