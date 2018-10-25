Çocuk fitnesciler İtalya yolcusu

Çocuk Fitnesciler KKTC Nev Fitness Takımı WADF Dünya Şampiyonası’na katılıyor. Italya’nın Milano şehrinde 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dünya Artistik Dans Federasyonları Fit-Kids (World Artistic Dance Federations Fit-Kids) Şampiyonası’nda Nev Fitness ekibinden 6 sporcu fit kid solo&fitnes dans ve fitnes akrobasi olmak üzere toplam 8 kategoride KKTC adına yarışacak. Kafilede başkanlığını Federasyon Başkanı ve Uluslararası hakem Ali Dahlameroğlu yaparken, antrenörlüğü ise Antrenör ve Uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen yapıyor. Disiplinli ve sistemli çalışmayla daha önce nelerin başarılabileceğini adamız sporcularına kanıtlayan Nev Çocuk Fitness Milli Takımı İtalya’da da şampiyonluk hedefliyor.

Sporcular

8 yaş

Şengül Karataç (Türkiye Şampiyonu)

Su Bolcan (Avrupa Şampiyonu)

Ayşe Masal Kalkanlı (KKTC Şampiyonu)

11 yaş

Safiye Naz Ulusoy (Avrupa Şampiyonu)

Emre Çulluoğlu (Dünya Şampiyonu)

Neray Güneş (Balkan Şampiyonu)

Kaynak/Brt