Çocuk Fitnessçiler Polonya’da yarışacak

Polonya Gdansk’da 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası World Fitness Federations Fit-Kids Şampiyonası’na Nev Fitness ekibinden 12 sporcu fit kid solo, fitness aerobic ve fitness teams olmak üzere toplam 13 kategoride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak.

SPORCULAR:

7 yas..DURU ARSLAN (Turkiye Sampiyonu)

9 yas..SU OZ (Turkiye Sampiyonu)

10 yas.. AYSE TURGAY Turkiye sampiyonu)

10 yas..HELIN ZAIM (K.K.T.C sampiyonu)

11 yas…ULFET TOMAK (Turkiye Şampiyonu)

12 yas…SEVIM YAGMUR KOC (Dünya&Avrupa Sampiyonu)

12 yas ..COSKUN TAST ATEŞ. (Dunya sampiyonu)

13 yas..NEHIR OZERKAN (Dunya&Avrupa Sampiyonu)

15 yas….SUDEM SERINKAN (Avrupa sampiyonu)

16 yas..BILIN AKGURGEN(Balkan sampiyonu)

17 yas.. ARIF TUGCAN KONDOZ(Dunya&Avrupa sampiyonu)

18 yas…POLEN ATEŞ..(K.K.T.C sampiyonu)

Nev Cocuk Fitness sampiyonlar takımı burada da şampiyonluk hedefliyor.

KAYNAK: BRTK