Çocuk Fitnessçiler Polonya’da yarışacak
22/11/2018
Polonya Gdansk’da 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası World Fitness Federations Fit-Kids Şampiyonası’na Nev Fitness ekibinden 12 sporcu fit kid solo, fitness aerobic ve fitness teams olmak üzere toplam 13 kategoride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak.
SPORCULAR:
7 yas..DURU ARSLAN (Turkiye Sampiyonu)
9 yas..SU OZ (Turkiye Sampiyonu)
10 yas.. AYSE TURGAY Turkiye sampiyonu)
10 yas..HELIN ZAIM (K.K.T.C sampiyonu)
11 yas…ULFET TOMAK (Turkiye Şampiyonu)
12 yas…SEVIM YAGMUR KOC (Dünya&Avrupa Sampiyonu)
12 yas ..COSKUN TAST ATEŞ. (Dunya sampiyonu)
13 yas..NEHIR OZERKAN (Dunya&Avrupa Sampiyonu)
15 yas….SUDEM SERINKAN (Avrupa sampiyonu)
16 yas..BILIN AKGURGEN(Balkan sampiyonu)
17 yas.. ARIF TUGCAN KONDOZ(Dunya&Avrupa sampiyonu)
18 yas…POLEN ATEŞ..(K.K.T.C sampiyonu)
Nev Cocuk Fitness sampiyonlar takımı burada da şampiyonluk hedefliyor.
KAYNAK: BRTK