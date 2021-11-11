“Çocuk Görüşme Odası” Açılıyor

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
“Çocuk Görüşme Odası” Açılıyor

 Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle “Çocuk Görüşme Odası” açılışı yapacak.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi  işbirliğinde ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ile Lions Kulüplerinin katkıları ile Girne Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi’nde tadilatı ve tefrişatı yapılan “Çocuk Görüşme Odası”nın açılışı, yarın saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından  gerçekleştirilecek.

11/11/2021 14:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çocuk Görüşme Odası, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.