“Çocuk Görüşme Odası” Açılıyor

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle “Çocuk Görüşme Odası” açılışı yapacak.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi işbirliğinde ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ile Lions Kulüplerinin katkıları ile Girne Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi’nde tadilatı ve tefrişatı yapılan “Çocuk Görüşme Odası”nın açılışı, yarın saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından gerçekleştirilecek.

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11/11/2021 14:15