''Çocuk Hakları Dersi Müfredata Eklenmeli''

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kezban Özgem, çocuk hakları dersinin müfredata eklenmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu sayede her çocuk hakkını öğrenip savunabilecek” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında konuşan Özgem, çocukların yoksulluk, eşitsizlik, istismar, açlık ve savaş gibi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Bu konuda farkındalığın artırılmasının, çocukların temel haklarını tanıma ve savunmalarını teşvik etmenin her bireyin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta zorunlu eğitim politikaları, sağlık hizmetleri ve istismardan koruma mekanizmaları gibi çalışmaların sürdüğünü belirten Özgem, bu çabalara ek olarak çocuk hakları dersinin müfredata eklenmesi, yasaların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve caydırıcı cezalar belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsız bir Çocuk Hakları Ombudsmanının atanmasının yasal süreçleri hızlandıracağını dile getiren Özgem, engelli çocuklar için kapsayıcı eğitim ortamlarının sağlanması ve çocukların psikososyal destek programlarından faydalanmasının önemine dikkat çekti.

Eğitimde eşitlilik anlayışı bağlamında devlet sistemindeki okullarda yeterli bütçenin ayrılmasının önemli olduğunu söyleyen Özgem, “Bunun yanında engelli çocuklar için uygun ortamlar sağlayarak eğitimde eşitlik ve kapsayıcılık sağlamalıdır” dedi.

Özgem, çocuğun fiziksel gelişimi kadar psikososyal gelişiminin de son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin çocukların psikolojik destek programları ile desteklemesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Özgem, çocuk haklarının korunmasının sadece devletin değil, her bireyin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.