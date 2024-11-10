Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve SOS Çocukköyü Derneği iş birliğinde 3’üncü kez Çocuk Hakları Festivali düzenlendi.

“Hak Ediyorum! Hak İstiyorum” temalı festival, dün Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları ve aileleri bir araya getiren festivalde, DJ Halil Erhan ve ekibi sahne aldı. Park alanında farklı noktalara survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar kuruldu.

Etkinlik boyunca CBA Basketbol ve SOS Dans Grubu gösterileri ile Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu dans ve müzik performansları yer aldı.

Harmancı: “Dünya çocuklar güldüğü ve mutlu olduğu zaman güzel”

Festivalde “Haklarım Mektubu”nun okunmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı kısa bir konuşma yaparak, SOS’i çocuk hakları konusunda ortaya koyduğu ciddi gayretten dolayı kutladı.

Çocuk hakları alanında SOS ile dayanıştıklarını ifade eden Harmancı, çocuklara haklarını öğreterek, ailelere de çocukların haklarını anlatarak, daha iyi nesiller yetiştirmeye katkı sağladıklarını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, “Dünya çocuklar güldüğü ve mutlu olduğu zaman güzel, keşke dünyanın diğer yerlerinde olan vahim olaylar hiç yaşanmasa ve tüm çocuklar bugünkü gibi oynayabilse ve hayattan zevk alabilse” dedi.

Festival, katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri verilmesiyle tamamlandı.