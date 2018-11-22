Çocuk hakları İskele'de masaya yatırıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından organize edilen ve İskele AKM’de yer alan konferansın konuğu Doç. Dr. Fatih Bayraktar oldu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, katılımcı ailelere seslenen DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar, çocukların yaşadığı sorunlarla ilgili istatistiksel bilgiler paylaştı.

