Çocuk hakları konusunda hepimiz sorumluyuz

Ülkemizde 30 yılı aşkın süredir yüzlerce çocuk, genç ve aile bireyinin hayatına büyük dönüştürücü etkiler yapan SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl da çocukların sesine kulak verilmesi çağrısını yineliyor: “Çocukların hakları var. Onların ‘HAK EDİYORUM! HAK İSTİYORUM!’ sözlerini duyalım.”

ÜLKEMİZDE DURUM VAHİM

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2009 ve 2015 yıllarında yayınladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarına göre ülkemizde oldukça vahim bir durum yaşanıyor. Çocukların %40’ı, 6 veya daha fazla saatini sokakta geçiriyor. Rapor sonuçlarına göre ayrıca, çocukların %39’unun duygusal istismara uğradığı, %39’unun sağlıksız beslendiği, %33’ünün sağlık problemi yaşadığı, %22’sinin cinsel istismara uğradığı ve %29’unun toplum veya aileleri tarafından reddedildiği görülüyor. 10 yıla yakın bir süredir çocuk hakları konusunda herhangi bir yeni resmi araştırma bulunmuyor. SOS Çocukköyü Derneği uzmanları, bu sayısal verilerin günümüzde daha da artmış olma olasılığının korkutucu bir gerçek olduğunu belirtiyor.

ÇÖZÜME ODAKLANAN ÖNLEMLER ALINMALI

SOS Çocukköyü Derneği çocuk haklarıyla ilgili farkındalığın yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu konudaki eksiklerin ve yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. SOS Çocukköyü Derneği’nin geçtiğimiz yıllarda da defalarca gündeme taşıdığı çocuk hakları ve çocuk istismarına karşı ülkedeki yasal mevzuatın güncellenmesi gerekiyor. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)’nin sadece kağıt üzerinde kalan bir çalışma değil, fiilen de görev yapan bir yapıya kavuşması önemlidir. Çocukların güvenliğini sağlayan ve suça bulaşmasının önüne geçen bu mekanizmanın ülkemizde ivedilikle uygulanması bir ihtiyaçtır.

SOSYAL HİZMETLER GÜÇLENDİRİLMELİ

Çocukların mağdur edildiği veya suça itildiği durumlarda hukuki sistem suçluyu cezalandırma noktasında yeterli olsa bile bu gibi örneklerde hem mağdurun hem de mağdur edenin rehabilite ve tedavi ile desteklenmesi konularında sürdürülebilir bir yapı bulunmuyor. Dezavantajlı ve istismara uğramış çocukların devlet bünyesindeki tek adresi konumundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, ekip olarak koşullarını zorlayarak son derece özveriyle çalışmasına rağmen, yeterli bütçe desteği olmadığı için personel sayısındaki ve ekipman eksikliği nedeniyle son derece yetersiz kalıyor. Dairenin mevcut koşullarının ivedilikle iyileştirilmesi bütün siyasilerin temel sorumluluklarından biri olarak önemini koruyor.

ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK İHMALİ VEYA İSTİSMARI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen aşağıdaki kurumlara bilgi vermelidir. Kurumlar ihbarları anonim olarak da alır ve şüpheli olayın gerçek olup olmadığını farklı yöntemlerle değerlendirir. Unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir.