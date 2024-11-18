''Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi'' etkinliği düzenleniyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, 20 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’te ‘Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi’ konulu etkinlik düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 - 10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Eski Girne Belediye Binası) yapılacak.

Etkinlik kapsamında ‘Yaratıcı Masal Atölyesi’, ‘Resim Atölyesi’ ve ‘Seramik Atölyesi’ olmak üzere üç farklı sanat atölyesi düzenlenecek.

Etkinliğe katılımın kontenjanla sınırlı olduğu, kayıt ve bilgi için 0533 879 9595 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği belirtildi.