Çocuk hastalıkları birimleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi'nde hizmet verecek

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23/11/2022

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Çocuk hastalıkları birimleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi'nde hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tüm çocuk hastalıkları birimlerinin, yarından itibaren Acil Durum Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuk Acil Servisi ve Çocuk Hastalıkları Poliklinikleri dahil tüm Çocuk Hastalıkları Birimleri 24 Kasım Perşembe ( yarın)  saat 08.00'den itibaren Acil Durum Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. 

23/11/2022 17:21
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TAGS: Çocuk hastalıkları birimleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi’nde hizmet verecek
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