Çocuk istismarını protesto ettiler

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği‎ bugün öğle saatlerinde Lefkoşa Şehitler Meydanı’nda eylem yaptı. Çocuk istismarını protesto etmek için bir arya gelen Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri pankart açtı sloganlar attı. Eylem sorunsuz bir şekilde son buldu. Eylem sırasında birçok şoförün korna basarak eyleme destek verdiği gözlemlendi.