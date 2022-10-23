Çocuk kaçırmaya teşebbüs etti, tutuklandı

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, 3 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 22.10.2022 tarihinde, 20:30-21:00 saatleri arasında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.(E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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23/10/2022 09:53