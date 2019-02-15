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Çocuk kitabı yazarı Canev Tatar çocuklarla buluşuyor

Gazimağusa Belediyesi ile Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH)  işbirliğinde, yarın, kitap tanıtımı ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.

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15/02/2019

Çocuk kitabı yazarı Canev Tatar çocuklarla buluşuyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk kitabı yazarı Canev Tatar'ın çocuklarla buluşacağı etkinlik, saat 10:30’da Buğday Camii’nde yer alacak.

Kalbindeki Cesaret ve Kalbindeki Cevap isimli çocuk kitaplarının yazarı Canev Tatar, çocuklarla atölye çalışması yapacak. 

Etkinliğe katılacak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çocuklara kitap hediye edecek.

 

 

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TAGS: Gazimağusa Belediyesi, Toplumsal Gelişim Hareketi, TOGEH, haber, kıbrıs
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