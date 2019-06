Çocuk Sağlığında 10 Önemli Yaz Kriteri

Yaz mevsimi çoğumuz için dinlenme, açık alanda daha çok vakit geçirme, incecik giysiler ve tatil kaçamakları demek… Çocuklar için de enerjilerini boşaltabilecekleri bambaşka bir heyecan… Ancak bu heyecan kendine has bazı riskleri de beraberinde getirdiğinden çocuğunuzun sağlığını riske atmadan keyifli bir yaz geçirebilmek için dikkat etmeniz gereken bazı çok önemli kriterler var. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilşad Koca, özellikle de yeni anne babaların ilk tatillerinin biraz zorlayıcı olabileceğini, ancak alınacak bazı basit önlemlerle bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini söylüyor. Dr. Dilşad Koca, çocuklu ailelere güven içinde, sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirmek için çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Bu saatlerde dışarı çıkarmayın

6 aydan küçük bebeklerin cildi, çok az miktarda melanine sahip olduğundan güneşe karşı aşırı hassas oluyor. Bu nedenle özellikle de güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-15:00 saatleri arasında kesinlikle güneşe maruz kalmamaları gerekiyor. Çocuklar ve yetişkinler için de riskli olan bu saatleri gölge hatta kapalı alanlarda geçirmekte fayda var. Dolayısıyla dışarıya çıkış saatlerinizi, gezi ve plaj hazırlıklarınızı, dış alan oyun planlarınızı bu saatlerin dışında yapın.

Geniş şapka ve güneş gözlüğünü ihmal etmeyin

Çocuğunuza boynunu da gölgeleyen geniş şapkalar giydirmeyi ihmal etmeyin. Yine vücudunu güneşten koruyacak kıyafetleri tercih edin; ince ama güneş geçirmeyen, güneşi yansıtan açık renkli giysiler giydirin. Böylece güneş ışığının cildine doğrudan temasını önleyerek koruyabilirsiniz. Ayrıca gözlerini güneşten korumak için hem UVA hem de UVB korumalı gözlük taktırın.

Sürekli bebek arabasında tutmayın

Sürekli bebek arabasında ya da sıcak ortamda kalan bebeğiniz, gölgede bile olsa aşırı ısı artışı nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya kalır. Bu nedenle sıcak çarpmasına karşı bebeğinizi uzun süre bebek arabasında ya da sıcak ortamda tutmayın, uyarıcı bulgular açısından –yüzünün aşırı kızarması, huzursuzluk, aşırı derecede hırçın ağlamalar- sık sık kontrol edin, vücudunu serin tutmaya dikkat edin.

Su içirmeye özen gösterin

6 aydan küçük bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri durumunda ek su ihtiyacı bulunmuyor. Ancak 6 ay ve üzeri bebeklerde mutlaka su tüketimine dikkat edin. Özellikle yaz sıcaklarında çocuğunuzda sıvı kaybının olmaması için su tüketimini artırmak çok önemli. Bu arada emziriyorsanız siz de hem sütünüzün artması hem de sağlığınız açısından bol su tüketin. Su içmek için susamayı beklemeyin.

Üç saatte bir güneş kremini yenileyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilşad Koca, “İlk altı ay bebeklerin cildi çok hassas olduğu için yan etkiler nedeniyle güneş koruyucu krem ve losyon kullanmayın. İnce ve güneşi yansıtan açık renkli giysilerle koruyun. Güneşe doğrudan maruz kalmasını engelleyin. Altı aydan sonra hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyucu etkisi olan ürünleri, güneşe ve dış ortama çıkmadan yarım saat önce sürün. Deniz veya havuzdan çıkıp kurulandığında tekrarlayın ve üç saatte bir yenileyin. Bu ürünlerin güneş koruma faktörü (SPF) 30 ve üzeri olanları kullanın. Cildi çok açık renkliyse daha yüksek koruma faktörlü ürün tercih edin” diyor.

Deniz ve havuzda bu kurallara uyun

Yeni doğan bebekler özellikle yaşamın ilk 2 ayında her türlü dış etken ve hastalığa açık olduklarından bu dönemde enfeksiyon riski nedeniyle bebekleri havuza veya denize sokmayın. Su ile bulaşan hastalıklar deniz, havuz, su parkı gibi suyun olduğu bütün alanlarda bulaşabiliyor. Genellikle su ile bulaşan etkenlerin çoğu ishale neden olurken; kulak, solunum yolları, göz ve cilt enfeksiyonuna da yol açabiliyor. Üçüncü aydan itibaren bebeğinizi kısa süreli suya sokabilirsiniz. Ancak havuz yerine denizi tercih edin. Eğer çocuğunuzda ishal, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon varsa denize de sokmayın. Enfeksiyondan korumak için sık sık bezini değiştirin. Bebeğinizi mutlaka yüzme için uygun bebek bezi veya mayosu ile havuza ya da denize götürün. Bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde mutlaka sabunla ellerinizi yıkayın. Havuza girmeden önce çocuklarınıza duş aldırmanız havuzun temiz kalmasını ve enfeksiyon riskinin de azalmasını sağlar. Su ile yapılan aktivitelerin hiçbirinde bebek ve çocuklarınızı yalnız bırakmayın. İlk yardım kurallarını öğrenin, çocuğunuza mutlaka yüzme öğretin. Banyo dahil her zaman çocuğunuzun yanında olun. Bebek ve çocukların çok küçük miktarda su ile bile ciddi hayati risk yaratacak problemler yaşayabileceğini unutmayın.

Mayo ya da bikinisini hemen değiştirin

Denizde ve havuzda yüzdükten, su ile oyun oynadıktan sonra mutlaka güzelce kurulayın. Bu sayede üzerinde su ile bulunabilecek mikroorganizmaların azalmasını sağlayabilirsiniz. Yüzücü kulağı denen hastalıktan korunmada çocukların havuzdan çıkar çıkmaz kulaklarının temiz bir havlu ile kurulanması gerekli. Tabi sonrasında mutlaka güzelce sabun ve şampuanla tüm vücudunu yıkamanız; hem denizin tuzlu suyunun cildinde yapacağı kaşıntı ve tahrişi önler hem de havuz kimyasallarının vücudundan temizlenmesini sağlar.

Uzun süre suda kalmasına izin vermeyin

Deniz veya havuzun sıcaklığı da önemli. Bebekler 28-29°C'nin altındaki sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde ısı kaybediyorlar, bu da hipotermi riskine yol açabiliyor. Eğer bebeğiniz havuz veya denizde titriyorsa, dudaklarının rengi maviye dönüşmüşse derhal sudan çıkarın; iyice kurulayın ve sonra kuru ve ılık bir havlu ile sarıp güzelce ısınmasını sağlayın.

Gıda zehirlenmelerine dikkat edin

Gıda zehirlenmeleri ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyecek ve içeceklerden tükettirmeyin. Dondurma, sütlü ürünler, tavuk gibi çabuk bozulan gıdalarda soğuk zincirin sağlanmasına dikkat edin.

Böcek sokmalarına karşı önlem alın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilşad Koca, “Sinek kovucu ürünlerin kullanımı 2 yaş altındaki çocuklara önerilmemektedir. Cibinlik kullanmak, oda kapısına sineklik veya tül perde takılması, bebeğe kol ve bacaklarını tam kapatan ince kıyafetler giydirilmesi ve açık renk kıyafet tercih edilmesi alınabilecek önlemler arasındadır. Bebeğinizin yattığı çarşaf ve nevresimlerinin de açık renk olması olası küçük rahatsız edici ziyaretçileri görmek açısından daha iyi olur” diyor.