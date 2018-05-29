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‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ Ertelendi

1 Haziran’da düzenlenecek “Çocuk Şenliği” ve 2 Haziran için planlanan “Uçurtma Şöleni” etkinliğini ileriki bir tarihe erteledi.

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29/05/2018

‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ Ertelendi
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: Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’de meydana gelen cinayet sonrasında, 1 Haziran’da düzenlenecek “Çocuk Şenliği” ve 2 Haziran için planlanan “Uçurtma Şöleni” etkinliğini ileriki bir tarihe erteledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Üzüntümüz büyüktür. Yitirdiğimiz değerlerimiz için bir kez daha Gönyeli’mize başsağlığı diliyoruz” denildi

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TAGS: gönyeli, ‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’, ercan kurtarıcıoğlu, haber, kıbrıs
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