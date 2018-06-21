Çocuk sirki KKTC'de gösteri yapacak

“Kid Circus” adlı çocuk sirki, yarından itibaren Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı civarında kuracağı çadırda gösterilerine başlıyor.

Beyaz Rusya ve Ukrayna Devlet Sirk Sanatları Akademisi öğrencisi çocuk sanatçıların öğretmenleri eşliğinde sergileyeceği gösterilerden oluşan sirk, KKTC turnesi kapsamında perşembe günleri dışında her akşam saat 18.30’da ve 20.00’de iki kez tekrarlanacak.

Avrasya Sirki kurucusu ve projenin sanat yönetmeni Servet Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, “Her Şey Çocuklar İçin” sloganıyla yapılacak gösteriler 45 dakika sürecek.

Sirkin giriş biletleri, çadır girişinden temin edilebilecek ve detaylı bilgi için 0533 886 71 32 numaralı telefon aranabilecek.

(TAK)