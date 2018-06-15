Çocuk tacizi Ağır Ceza’da

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Girne’de Adres sorma bahanesi ile girdiği apartman dairesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulunmak isterken çocuğun çığlık atması ile yakalanan 43 yaşındaki Ö. E. tutukluluk süresi bitince yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeleri detaylarını mahkemeye aktaran polis memuru, dün de olay yeri görüntülerini emare olarak mahkemeye sundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere Girne Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.

Zanlı 28 Haziran tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilecek.