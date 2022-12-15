SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı (AGP) “Çocuk ve Aile Eğitimleri” tamamlandı. Kasım ayı boyunca ve Aralık ayının ilk yarısında her Cuma akşamı Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde verilen eğtimler hakla açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Ailelerin ebevenylik kapasitesini geliştirme amacıyla geliştirilen eğitim programlarına aileler çocukları ile birlikte katılabildi. Oturumlar süresince ebeveynler yetişkinlere yönelik hazırlanan eğitimlerde iken, çocuklar kendilerine ayrılan özel alanda uzmanlar eşliğinde aktivite gruplarına katıldı.

“Güçlü toplum, güçlü aileler sayesinde oluşur”

Eğitim içerikleri hazırlanırken birçok uzman ile iş birliliği görüşmeleri yapıldığını belirten Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, program dahilinde destek alan aile bireyleri ve çocuklar kadar halktan da eğitimlere katılım olduğunu ifade etti.

Görkem, toplum geneli için bu tür eğitimlerin ebeveynlik kapasitesini geliştirdiğine ve bu sayede güçlenen ailelerdeki çocukların kendilerini güvende hissettiklerine dikkati çekti.

Her hafta ayrı konu ve uzmanlar

Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından yetişkinlere yönelik verilen “Çocukla etkili iletişim kurma” eğitimi sırasında çocuklar, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde “sağlıklı internet kullanımı” etkinliğinde zaman geçirdi. İkinci hafta yetişkinler Avukat Aslı Murat’ın sunduğu “Kadın Hakları” konulu eğitime katılırken çocuklar ise Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından yönetilen cinsel eğitim

Eğitimlerin üçüncü haftasında ise Çocuk Hakları konusu iredelendi. Yetişkinler ile oturumu Aile Güçlendirme Programı Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Özbarışçı sunarken çocuklara SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu bilgi verdi.

Çocuk ve Aile Eğitimleri, GAÜ Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer ve Klinik Psikolog Hakan Özer ile “Özel Gereksinimli Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek üzerine söyleşi” oturumu ile eğitimler tamamlandı.

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15/12/2022 11:34