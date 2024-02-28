Çocuk ve Erişkin Dönem Yaygın Nadir Hastalıklar Sempozyumu yarın

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28/02/2024

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Çocuk ve Erişkin Dönem Yaygın Nadir Hastalıklar Sempozyumu yarın

 Çocuk ve Erişkin Dönem Yaygın Nadir Hastalıklar Sempozyumu yarın 14.00-17.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Nadir Görülen Hastalıklar Ağı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek sempozyumda, Kıbrıs’ın kuzeyinde çocukluk ve erişkin dönemde görülen yaygın nadir hastalıklar konuşulup tartışılacak.

28/02/2024 15:30
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TAGS: Çocuk ve Erişkin Dönem Yaygın Nadir Hastalıklar Sempozyumu, haber, kıbrıs
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