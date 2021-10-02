Çocuk ve Gençlik Filmi “Z Kuşağı”nın Çekimleri Başlıyor

Kıbrıs'ın ilk çocuk ve gençlik filmi olduğu bildirilen “Z Kuşağı”nın çekimlerine 15 Kasım'da başlanıyor.

Filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı Mehmet İnan, yaptığı açıklamada, Z Kuşağı’nda yer alacak birçok ünlü ve çocuk yıldızın yanında, BKM Mutfak Kıbrıs'ta eğitim almış oyuncuların da bu filmle birlikte sinemaya ilk adımlarını atacaklarını belirterek, “Kıbrıs’ ı kocaman bir film platosuna çevireceklerini” kaydetti.

İnan, eğlence ve komedi unsurlarının işleneceği ve Kıbrıs efsanelerinin yer alacağı filmin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 300'den fazla salonda eş zamanlı gösterime gireceğini duyurdu.

Filmin yapımcılığını, radyo programcısı Özgür Gezgin'in de ortağı olduğu Teknovia İletişim’in üstleneceği, uygulayıcı yapımcısının da daha önce Cem Yılmaz ve Russell Crowe gibi birçok isimle çalışmış olan Özge Şenocak’ın olacağı bildirildi.

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02/10/2021 12:17