Çocuk yetiştirirken zorlayıcı anlar nasıl yönetilmeli?

Çocuklarımızı yetiştirirken zorlayıcı anların, kriz durumlarının hiç yaşanmaması neredeyse imkânsızdır ve çoğu zaman o anlarda destek yöntemlere, alternatif çözümlere ihtiyaç duyarız ebeveyn olarak. Son dönemde “mola yöntemi”nin bu anlamda çok sık kullanılan yaklaşımlardan biri olduğunu gözlüyoruz. “Şimdi odana git, 5 dk. düşün ve öyle gel.” “Odanda sakinleşmeni istiyorum” gibi uygulamalarla kriz anını çözümlemek istiyor aileler. Klinik Psikolog Ceren Yüksel Dışpınar konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çoğu zaman geri döndüğünde özür dileyen, bir daha yapmayacağını söyleyen ya da odadan bir an önce çıkmak için ağlayan çocuğumuzun yaşadığı duygu; sakinlikten çok korku, yalnızlık ya da suçluluk olabilir daha çok. Benzer döngünün kısa sürede ve sık tekrarlanıyor olması da yöntemin bu şekliyle uygulanmasının çok da öğretici olmadığının bir göstergesidir belki de. Çünkü çocuklar zorlayıcı, yoğun duygular yaşadıklarında onunla baş etmeyi, o yükselen duyguyu nasıl aşağı çekeceklerini gerçekten bilemezler. Ve ihtiyacı olan kontrol edemediği o duygu ile yalnız kalmak değil; her duygusuna rağmen yanında kalabilen, yıkıcı, saldırgan davranışlar yapmasını engelleyen ama bir taraftan da onun tüm duygularını kapsayabilen, orada olabilen ebeveynlere sahip olduğu mesajını alabilmektir. O yoğun duygular yaşarken hissettiği yaklaşım bir süre sonra onun iç sesi haline gelecektir. Elbette bazı durumlarda daha dingin, sessiz, uyaranın az olduğu bir ortama geçmeye ihtiyacı olabilir. Böyle durumlarda “Odana git” demek yerine “Birlikte sakinleşme köşene gidebiliriz”, “Çok üzüldün ve ağlamaya ihtiyacın var” “Sen sakinleşene kadar ben buradayım” gibi kapsayıcı söylemler çok daha işlevsel, sakinleştirici ve öğreticidir.

EBEVEYNE MOLA

Ancak kabul etmek gerekir ki bazen kriz anında biz de ebeveyn olarak öyle zorlanırız ki, o ortamda biraz daha kalırsak çocuğumuzu duygusal olarak incitebileceğimizi, belki korkutabileceğimizi hissedebiliriz. Dolayısıyla orada kalıp çocuğumuzu kötü hissettirecek davranış ya da söylemlerde bulunmaktansa, molayı kendimiz için kullanabiliriz. “Sana sesimi yükseltmek, yanlış bir şey yapmak istemiyorum, 5 dk. sakinleşmeye ihtiyacım var” deyip belki diğer ebeveyn ile rolü paylaşarak ortamdan uzaklaşmak, nefes almak, sakinleşip geri dönmek çok daha anlamlıdır.

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20/12/2021 17:24