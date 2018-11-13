Çocuklar Çok Haklı, Çocuk Hakları ve Paneli ve Sergisi Bedesten’de

Çocuklar Çok Haklı Çocuk Hakları Paneli ve Sergisi, SOS Çocukköyü Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ve Kıbrıs Çocuk Vakfı işbirliği ile 19 Kasım Pazartesi günü Bedesten’de yapılacak.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11:00’de resim sergisi açılışı gerçekleştirilecek saat 17:30’da Çocuk Hakları Paneli düzenlenecek.

Panelde “Çocuk haklarının, Kıbrıs’taki güncel durumun ve neler yapılabileceğinin” konuşulacağı bildirildi.